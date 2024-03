PS promete ligação ferry ao Porto Santo no mês de Janeiro

A candidatura do PS à Assembleia da República, pelo círculo da Madeira, garantiu, hoje, que se for governo, a questão da ligação ferry entre a Madeira e o Porto Santo, ao longo do mês de Janeiro, será resolvida. Paulo Cafôfo criticou o Governo Regional por não resolver o problema da falta de ligação nesse mês, em que habitualmente o navio está em manutenção.

O cabeça-de-lista, que se encontra no segundo dia de visita à ilha dourada, assumiu que a falta de ligação marítima no mês de Janeiro tem consequências directas no transporte de passageiros e de mercadorias, criando grandes constrangimentos na ilha do Porto Santo, que é condicionada pela dupla insularidade.

"Só se lembram do Porto Santo quando vêm cá de férias", atirou o também presidente do PS-Madeira. “Não deixaremos que o Porto Santo fique sem transporte marítimo durante o mês de janeiro”, assegurou.

Paulo Cafôfo fez ainda questão de destacar que, por proposta de alteração ao Orçamento do Estado, da autoria dos deputados do PS na Assembleia da República, foi possível integrar o Porto Santo e os concelhos do norte da Madeira nos territórios de baixa densidade, medida que permitiu a redução do IRC para as empresas sediadas nestas localidades. O candidato explicou que "esta medida que introduz benefícios fiscais para as empresas locais tem um efeito multiplicador na economia, com a criação de emprego e a valorização do trabalho, e constitui igualmente um fator promotor de coesão territorial, algo que se revela fundamental tendo em conta a dupla insularidade da ilha"

"Não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente", considerou, acrescentando ser preciso "quebrar assimetrias, beneficiando aqueles que necessitam de ser valorizados”.