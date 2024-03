Mostra 'Cartas do Funchal' inaugurada na Torre do Capitão com Eduardo Jesus

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente, esta sexta-feira, 1 de Março, na abertura da exposição 'Cartas do Funchal' no Núcleo museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão.

Trata-se da mostra evocativa de Alice Sousa, com curadoria de Teresa Jardim, que conclui o circuito de itinerância que foi preparado a partir da apresentação de uma primeira mostra homónima no Museu Henrique e Francisco Franco (14 de Julho a 30 de Setembro de 2022).

A exposição passou, depois, pelo Solar do Aposento, em Ponta Delgada, São Vicente (15 de Fevereiro a 30 de Dezembro de 2023).

A circulação desta exposição decorre de uma organização conjunta entre o MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Solar do Aposento e a Torre do Capitão em estreita colaboração com a curadoria desta iniciativa.

Maria Alice Sousa, nasceu no Funchal em 1935. Em 1959, concluiu o 4º ano do Curso de Pintura da Escola de Belas Artes do Porto, tendo como Mestres os Pintores Dórdio Gomes e Augusto Gomes. Concluiu o Curso da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1963. Em 1964 obteve a medalha de ouro no Curso de Premiação.

É professora aposentada, do Ensino Básico e Secundário – Artes Visuais. Iniciou a carreira no ensino das artes em 1967, com passagem pela Academia de Música e Belas Artes da Madeira e pelo Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Santa Maria), Brasil.

Expõe, de forma individual e coletiva, desde 1960.