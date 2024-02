Eduardo Jesus defende autenticidade, foco nas pessoas e união na hotelaria

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enalteceu e agradeceu esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, a realização do "magnífico" 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo na Região Autónoma da Madeira.

Durante a sessão de encerramento do evento, o governante reconheceu a importância da dimensão humana "num sector que depende fundamentalmente das pessoas", da autenticidade, um "aspecto fundamental na promoção do destino", e da união para garantir "um sector protegido".

Eduardo Jesus atentou que os destinos não devem "promover uma coisa que não possa oferecer", defendendo que a experiência deve primar por "superar a expectativa" do cliente e apontou que "tanto aqueles que se servem, como aqueles que são servidos, têm de ser bem tratados".

Lembrando os alertas deixados durante os três dias de trabalhos, o tutelar da pasta do Turismo reconheceu que os "problemas, as ameaças e as incertezas" existem, mas lembrou que "a forma com que essa realidade é confrontada é que conta para produzir um resultado".

O governante enalteceu "as ideias impulsionadoras" partilhadas durante o congresso e, sobretudo, "a vontade de investir" expressada.