Capitão do Marítimo Edgar Costa operado com sucesso ao joelho direito

O extremo do Marítimo Edgar Costa foi submetido com sucesso a uma intervenção cirurgia para debelar uma lesão no joelho direito, anunciou hoje o emblema da II Liga de futebol em comunicado nas redes sociais.

O atleta de 36 anos, que estava já há algumas semanas ao cuidado do departamento clínico do clube por causa de uma entorse no joelho direito, "foi alvo de uma artroscopia para lavagem articular por sinovite com derrame articular recidivante", explicou à Lusa fonte oficial dos 'verde-rubros'.

Segundo a mesma fonte, não é possível estimar o período de recuperação do capitão maritimista, mas "tudo indica que será breve", sem detalhar se tal ainda será possível no decurso desta época, concluiu.

Em final de contrato com o Marítimo, Edgar Costa atuou em apenas um jogo esta temporada, na condição de suplente utilizado, na vitória caseira dos madeirenses por 4-0 frente ao Länk Vilaverdense, em 10 de dezembro do ano passado.