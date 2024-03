PPM critica implementação de casas-de-banho mistas quando nem há dinheiro para materiais

O PPM criticou, hoje, aquilo que considera ser a implementação de agendas políticas nas escolas, quando estes estabelecimentos de ensino, muitas vezes, nem têm dinheiro para os materiais mais básicos para uso diário.

Paulo Brito questiona se "os alunos com necessidades especiais, não têm direito à mesma inclusão, do que os mesmos alunos das agendas políticas das ideologias de género". O cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira às eleições legislativas aponta o facto de faltar dinheiro para fotocópias e marcadores para as salas, mas o Governo querer impingir a necessidade de obras para a criação das casas-de-banho mistas.

" O PPM Madeira está também preocupado com o facto de o ensino estar a degradar-se cada vez mais e que, segundo as estatísticas, os alunos chegam ao ensino secundário sem saber ler e escrever correctamente", indica em nota à imprensa, na sequência de uma acção de campanha levada a cabo junto a um estabelecimento de ensino do Funchal.

O partido mostra-se também solidário com as condições de trabalho dos professores e pessoal não docente e defende uma actualização salarial para esta classe trabalhadora.