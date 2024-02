'Cartas do Funchal' é a mostra evocativa de Alice Sousa para conhecer na Torre do Capitão

A nova exposição que estará patente no núcleo museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão chama-se 'Cartas do Funchal' e trata-se de uma mostra evocativa da obra de Alice Sousa. O certame é inaugurado esta sexta-feira, pelas 17 horas, contando com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus. A mostra poderá ser vista até ao dia 15 de Junho.

Esta tem sido uma exposição itinerante, uma vez que chega ao Funchal depois de uma passagem pela Ponta Delgada. Com curadoria de Teresa Jardim, o circuito de itinerância foi preparado a partir da apresentação de uma primeira mostra homónima no Museu Henrique e Francisco Franco (14 de Julho a 30 de Setembro de 2022). A mostra passou depois pelo Solar do Aposento, em Ponta Delgada, São Vicente (15 de Fevereiro a 30 de Dezembro de 2023).

Quem é Alice Sousa?

Maria Alice Sousa, nasceu no Funchal em 1935. Em 1959, concluiu o 4º ano do Curso de Pintura da Escola de Belas Artes do Porto, tendo como Mestres os Pintores Dórdio Gomes e Augusto Gomes. Concluiu o Curso da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1963. Em 1964 obteve a medalha de ouro no Curso de Premiação.

É professora aposentada, do Ensino Básico e Secundário – Artes Visuais. Iniciou a carreira no ensino das artes em 1967, com passagem pela Academia de Música e Belas Artes da Madeira e pelo Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Santa Maria), Brasil.

Expõe, de forma individual e colectiva, desde 1960.