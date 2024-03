F.R.E.E. Madeira quer voltar organizar mais eventos ligados à Bitcoin Atlantis

André Loja, fundador da iniciativa F.R.E.E. Madeira, espera poder voltar a organizar mais edições ligadas à ‘Bitcoin Atlantis’. O balanço no final do primeiro dia é que vão ser ultrapassados os 3 mil participantes. “Está a correr super bem. Os oradores estão maravilhados com a Madeira. Os estrangeiros estão em êxtase. Estão todos a adorar. É um excelente cartaz promocional da Região”, dizia ao DIÁRIO no intervalo de mais um painel em pleno Estádio do Marítimo elucidando qual o objectivo desta conferência que merece o apoio do Governo Regional.

“O objectivo é educar sobre o que é o bitcoin”, sublinhava. “Ainda há uma falta de percepção muito grande sobre este tema. Há também uma grande confusão entre a bitcoin e as criptomoedas, por isso é que organizamos esta conferência porque julgamos ser pertinente elucidar os madeirenses sobre estes assuntos que ganham cada vez mais importância”.

No entanto no primeiro dia do evento não foram muitos os madeirenses que se deslocaram ao Estádio: “Acho que a resistência deve-se ao facto de pensarem que é um tema complexo, que as conversas são muito técnicas, daí que esta iniciativa vale muito mais a pena. O convite está feito, temos painéis com speakers de grande conhecimento que falarão de assuntos muito abrangentes”.

“Espero que os madeirenses possam vir nos últimos dois dias, temos essa expectativa, até pelo facto de termos vendidos muitos bilhetes de última hora, portanto penso que amanhã e domingo iremos ter muitos madeirenses a assistir a este evento que é de nível mundial, com 200 oradores do melhor que há por esse mundo fora”, regozijava-se.