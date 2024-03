“Estou cá porque fui convidado pelo presidente ”

“Bitcoin é para todos. E a única razão que estou cá é por ter sido convidado pelo presidente do Governo Regional”. Foi desta maneira que Michael Saylor (EUA), CEO da MicroStrategy, uma das maiores empresas de data analytics da América começou a sua intervenção abrindo a parte da tarde da conferência Atlantis que decorre no Estádio do Marítimo

O empresário diz “todos precisam de Bitcoin. A conclusão provém ter passado muito tempo reunindo com governantes e com empresas e chegou à conclusão que muitas empresas estão a investir em fundos mutualistas, fundos de pensões que já ultrapassam mais de 60 trilhões em capital.

“Todos beneficiam com Bitcoin porque cria valor e cria riqueza”, expressou, porque na sua opinião, durante muitos anos, a sociedade viveu à custa de “dinheiro tóxico”.

“Não devem ter receio dos que querem Bitcoin, devem ter receio dos que não querem”, alertou, dando exemplos dos constrangimentos da banca e dos impostos que impõe aos clientes.

“Os produtos e serviços são fornecidos por 333 milhões de empresas em todo o mundo” destacou.

Para a plateia sugeriu que “todos devem converter seu trabalho em activos que são”, porque a moeda assegura uma segurança às famílias e o futuro das gerações.

Antes, disse que Bitcoin é o melhor activo e uma propriedade de capital que representa dinheiro e riqueza, mas também energia. É também criatividade”, afirmou. “E vai continuar a crescer”, conclui.

Esta é uma das prelecções mais esperadas do dia e a curiosidade está materializada nas bancadas, para já a ser aquela que mais participantes reúne, quase todos de origem estrangeira, conforme se consegue perceber através da linguagem e pelo pedido do apresentador que queria saber quantas nacionalidades estavam presentes enquanto aguardavam para o início da intervenção de Saylor.