Libertação dos arguidos no caso Madeira foi positiva para evento da AHP no Funchal

A decisão do juiz de instrução criminal de libertar e aplicar a medida de coacção menos gravosa aos três arguidos detidos no caso de alegada corrupção na Madeira foi positiva para o 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, que decorre esta semana na cidade do Funchal.

Segundo o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, organizadora do evento, Bernardo Trindade, "a decisão do juiz de instrução criminal, na semana passada, foi uma boa notícia para o congresso" que registou um aumento das inscrições nos últimos dias, o que representa, disse, um "importante restaurar da confiança".

Durante um encontro com a comunicação social, que decorre neste momento no Pestana Casino Park Hotel, Bernardo Trindade foi questionado sobre o impacto da investigação judicial no evento nacional que se realiza este ano na Madeira. Em resposta, foi peremptório: "Ao turismo o que é do turismo e à justiça o que é da justiça".

"As pessoas responderam afirmativamente à decisão de trazer o congresso para a Madeira", apontou, dando conta de que desde a libertação dos arguidos, um dos quais líder de um importante grupo hoteleiro da Madeira, sentiu "uma confiança reforçada" no evento.

"A decisão de trazer o congresso da AHP para a Madeira foi uma boa decisão", garantiu.

Conforme o DIÁRIO já noticiou, o 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo decorre entre hoje e sexta-feira no Centro de Congressos da Madeira.

Bernardo Trindade explicou que o regresso do evento à Madeira passados 32 anos tem como objectivo dar a conhecer o que se faz na região mais antiga no Turismo no País.