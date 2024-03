Conferência 'Bitcoin Atlantis' arranca hoje no Estádio do Marítimo

Inicia-se hoje, no Estádio do Marítimo, a conferência ‘Bitcoin Atlantis’, que é um evento inédito que visa criar uma nova educação para este negócio que está a crescer no mundo, mas também sobre a qual ainda residem muitos mitos e dúvidas.

Para o Funchal, entre os dias 1 e 3 de Março, convergem alguns dos maiores promotores desta criptomoeda, numa conferência organizada pela F.R.E.E. Madeira (Fórum Regional de Educação Económica), uma organização sem fins lucrativos focada na adopção e educação económica na Região.

Entre os vários oradores, destaque para algumas das principais vozes da tecnologia mundial, como é o exemplo dos quatro gigantes: Jack Dorsey, empreendedor e programador americano, co-fundador do Twitter e CEO da Square, da Cashapp e da Spiral; Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, uma das maiores empresas de data analytics dos EUA; Jack Mallers, fundador e CEO da Strike e Jeff Booth, General Partner da Ego Death Capital e chairman de diversas empresas de tecnologia no Canadá.

A conferência espera cerca de 5 mil participantes de todas as partes do mundo e mais de 120 oradores.

Além da programação principal, que incidirá especialmente nos novos protocolos tecnológicos, haverá cursos de literacia financeira, workshops, um espaço dedicado ao hardware e software open source, uma área de exposições e uma zona infantil, e diversos outros eventos paralelos, onde se destacam o festival de música, o festival de cinema e o 'pitch day' para novas startups e que será apreciado por diversas empresas mundiais de venture capital.

Refira-se ainda que residentes na Madeira têm acesso a um bilhete com preço reduzido, de forma a promover a participação da comunidade local na conferência.

Para mais informações, pode consultar o site oficial do evento: https://bitcoinatlantis.com/

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 17h00 - Dia Internacional da Proteção Civil, com exposição na Praça do Povo

- 10h15 - Visita de Estudo ao DIÁRIO da Escola Secundária de Francisco Franco



- 10h30 às 12h00 - Corta Mato Escolar, nos Jardins do Lido

- 10h30 - Miguel Albuquerque visita a Exposição de Meios de Proteção Civil, por ocasião do Dia Internacional da Proteção Civil, na Praça do Povo

- 11h00 - Apresentação da Campanha "Março azul" e para o lançamento do Livro "Book ABC do Cancro Colorretal", no Anexo da Sede do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

- 11h00 - PS-Madeira realiza acção de contacto com a população, no Centro da cidade de Vila Baleira, no Porto Santo

- 11h30 - Partido Reagir Incluir Reciclar faz iniciativa de campanha eleitoral, junto ao Mercado dos Lavradores



- 12h00 - CDU promove iniciativa política, na Avenida Arriaga, no Funchal, na Placa Central, junto à catedral

- 12h55 - Apresentação do manifesto do LIVRE para as legislativas de 10 Março 2024, junto à lagoa do tribunal do Funchal - Praça do Marquês

- 14h30 - LIVRE realiza acção Política nos transportes públicos São Gonçalo, Bom Sucesso

- 16h30 - Bloco de Esquerda Madeira promove iniciativa política, na Sede BE-M

- 17h00 - Inauguração da Mostra "Cartas do Funchal" c/ curadoria de Teresa Jardim - Obra de Alice Sousa, com a presença de Eduardo Jesus, na Torre do Capitão

- 17h30 - Abertura oficial da 50ª edição da Feira do Livro do Funchal, com a presença de Cristina Pedra. Serão distinguidos pela CMF os livreiros mais antigos, em reconhecimento à sua longa e valiosa participação, alguns dos quais registam entre 30 a 40 edições.



- 17h30 - Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais serão recebidos por Pedro Ramos

- 17h30 às 19h30 - Companhia Dançando com a Diferença realiza Ciclo de Conversas "Pensar a Infância: Eu, a Criança e a Família", no Estúdio Dançando com a Diferença

- 18h00 - Inauguração da Exposição de fotografia denominada "Por deTrás do Rosto", de autoria de Flávio Martins com a curadoria de Raquel Gonçalves, na Sala Dragoeiro da Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo

- 18h00 - Cerimónia de Abertura da Exposição “A Madeira e os Ventos da Emigração”, com a presença de Jorge Carvalho, Rui Abreu e Ricardo Franco, no Fórum Machico.

- 18h30 - Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais realiza conferência de imprensa no Hotel Baía Azul.

- 18h30 - PAN Madeira promove acção de rua, alertanto para a causa animal, no Largo do Phelps - Funchal

- 19h00 - Conferências sobre a Cidadania sobre a Madeira e os 50 anos do 25 de Abril – A emancipação de um povo com autonomia e poder legislativo, no Santa Cruz Village Hotel

- 19h30 - XII Encontro Regional de Teatro, com o Grupo de Teatro da Casa do Povo de Campanário e de seguida com o JP Ramos, no Salão Paroquial de Santa Cruz

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h00 - Concerto Cubano Ernestro Rodríguez, no Armazém do Mercado

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Proteção Civil, Dia da Discriminação Zero, Dia Mundial das Ervas Marinhas;

- Este é o sexagésimo dia do ano. Faltam 305 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1290 - D. Dinis cria os Estudos Gerais, em Lisboa, com o diploma "Scientiani Thesaurus Mirabilis", confirmado pela bula "De statu regni Portugaliae", do Papa Nicolau IV (09 de agosto), com as Faculdades de Artes, Direito Canónico (Cânones), Direito Civil (Leis) e Medicina. A Universidade de Lisboa começa a funcionar em Lisboa.

1899 - Sai o primeiro número do jornal republicano A Pátria, de José Benevides.

1912 - Suicídio de Manuel Laranjeira, de 34 anos, escritor, poeta, ensaísta, médico e inconformista, autor de "A Doença da Santidade" e "Pessimismo Nacional".

1914 - Inauguração da linha de elétrico entre o Camões e a Estrela.

1918 - Primeira Guerra Mundial: A Alemanha invade Kiev, na Ucrânia.

1925 - Começam as primeiras emissões regulares de rádio, por iniciativa de Abílio Nunes dos Santos Júnior.

1926 - Morre, aos 58 anos, o poeta simbolista Camilo Pessanha, autor de "Clepsydra".

1941 - Holocausto. Heinrich Himmler visita o campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia. Ordena a expansão maciça das instalações e a abertura do subcampo de Birkenau.

1950 - O Partido do Congresso vence as primeiras eleições na Índia.

1954 - Realiza-se a primeira conferência da Organização dos Estados Americanos, na Venezuela.

1963 - O Governo publica o pacote legislativo do mercado único português, para reforço da política colonialista.

1966 - A sonda russa Venera 3 aterra em Vénus.

1972 - É lançado o InterRail.

1977 - O Governo português fixa o preço de um pacote de bens essenciais, o "cabaz de compras", numa tentativa de controlo da inflação.

1981 - O ativista irlandês Boby Sands, 27 anos, membro do IRA (Exército Republicano Irlandês) preso na cadeia de Maze, inicia uma greve de fome que o levaria à morte a 05 de maio.

- A marca suíça Swatch lança a sua primeira coleção.

1987 - Crime da praia do Osso da Baleia, na Marinha Grande. Na noite de 01 para 02 de março, na Praia do Osso da Baleia (Pombal) e na Amieira (Marinha Grande), Vítor Jorge, contínuo de profissão, mata sete pessoas, incluindo a mulher e a filha mais velha.

- Morre, com 75 anos, o guitarrista norte-americano Freddie Green, antigo membro da orquestra de Count Basie.

1989 - Morre o piloto Augusto Mendes, num despiste no Rali de Portugal.

1992 - É proclamada a independência da Bósnia-Herzegovina.

1996 - Morre, com 80 anos, o escritor Vergílio Ferreira, autor de "Para Sempre" e "Manhã Submersa", duas vezes Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores.

2002 - Primeiro dia de sindicalismo legal na PSP, com a constituição da Associação Socioprofissional da Polícia como sindicato.

2003 - O primeiro-ministro Durão Barroso apresenta, em Lisboa, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária.

- Morre, aos 57 anos, o ator Camacho Costa.

2004 - A criação da Área Metropolitana do Algarve é aprovada pelos 16 municípios da região.

2005 - A Direção-Geral de Saúde ativa o plano de contingência da chamada gripe das aves.

- O Prémio da Crítica da Associação Portuguesa dos Críticos Literários é atribuído à escritora Ana Hatherly pelo livro "O Pavão Negro".

- Metro do Porto. Arranca a construção da Linha E (Violeta), que vai ligar o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro ao Estádio do Dragão.

2006 - O Congresso Nacional Africano (ANC) vence as eleições autárquicas na África do Sul.

- Morre, aos 51 anos, Fernando Tavares Rodrigues, escritor, sociólogo e jornalista, autor de "O amor (im)possível" e "XXI sonetos de amor".

2007 - O ministro da Saúde, António Correia de Campos, anuncia a nova legislação do tabaco.

- As entidades empregadoras passam a ser obrigadas a comunicar às instituições de Segurança Social competentes a admissão de novos trabalhadores, sob pena de serem multadas com coimas entre 100 e 2.500 euros.

- É inaugurada, em Viena, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, criada em 15 de fevereiro e que substitui com competências alargadas o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, constituído em 1988.

- É fundado na Guiné-Bissau o Partido Popular Democrático, liderado por Braima Corça Embalo.

- Morre, aos 58 anos, Manuel Galrinho Bento, "homem de borracha", antigo futebolista do Benfica, guarda-redes da seleção portuguesa que conquistou o 3.º lugar no Europeu de França 84.

2009 - Atentado contra as instalações do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Morre o chefe do Estado-Maior, general Tagmé Na Waié.

- O Partido Rússia Unida, do primeiro-ministro Vladimir Putin, vence 79 das 83 regiões da Federação russa nas eleições regionais e municipais. A oposição acusa as autoridades de falsificar os resultados.

2010 - António Domingues de Azevedo é eleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas nas primeiras eleições para a instituição.

2011 - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos delibera que os tribunais portugueses "não foram negligentes" nas decisões tomadas a propósito da investigação da queda da avioneta que vitimou, entre outros, o então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro em 1980.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga "por imperativo constitucional" o diploma que simplifica o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, reiterando que o regime aprovado "padece de graves deficiências de natureza técnico-jurídica".

2012 - Morre, aos 68 anos, Lucio Dalla, músico italiano responsável por êxitos internacionais como "Caruso", em Montreux, na Suíça.

2014 - O recurso às forças armadas da Rússia na Ucrânia é aprovado por unanimidade pelo Conselho da Federação em Moscovo, após um pedido nesse sentido apresentado pelo Presidente, Vladimir Putin.

- PSD e CDS-PP assinam o acordo com os princípios para a coligação pré-eleitoral para as eleições europeias, concorrendo como "Aliança Portugal". O social-democrata Paulo Rangel é o cabeça de lista, o centrista Nuno Melo vai em quarto lugar, sendo o lugar seguinte do CDS o de número 8, ocupado pela desconhecida Ana Clara Birrento.

- Morre, aos 91 anos, Alain Resnais, cineasta francês autor do clássico dos anos 60 "Hiroshima Meu Amor". Em 1961, arrebatou o Leão de Ouro, em Veneza, com "O Último Ano em Marienbad".

2015 - Morre, aos 64 anos, Amadeu Ferreira, considerado um dos maiores escritores e instigadores do mirandês, a segunda língua oficial em Portugal.

2016 - A primeira lei que criminaliza a violência doméstica entra em vigor na China.

2017 - É libertada a ex-agente da CIA Sabrina de Sousa, envolvida no rapto do egípcio e radical islâmico Abu Omar, em 2003, em Milão, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após o perdão de um ano na pena concedido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

- O Governo britânico perde uma votação na Câmara dos Lordes sobre a lei para ativar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Um total de 358 membros da câmara alta do parlamento vota a favor de uma proposta de emenda à lei para que o Governo apresente propostas para proteger os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido no espaço de três meses após a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa.

- Morre, aos 63 anos, Horácio Franco, antigo piloto português de ralis, oito vezes campeão de Ralis dos Açores e uma vez campeão Nacional de Ralis Produção.

- Morre, aos 73 anos, Tommy Gemmell, antigo jogador de futebol escocês, um dos 'Lisbon Lions' (Celtic FC) que conquistaram a Taça dos Campeões Europeus de futebol de 1967, em Lisboa.

2018 - Morre, aos 85 anos, Artur Correia, cineasta português, fundador da Topefilme.

2020 - Covid-19: Governo das Astúrias confirma primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na região espanhola: o escritor chileno Luis Sepúlveda.

- O partido Pessoas Comuns e Personalidades Independentes (OLaNO, populista conservador), de Igor Matovic, vence as legislativas na Eslováquia, com o primeiro-ministro Peter Pellegrini a reconhecer a derrota da Direção Social-democracia (Smer-SD).

2021 - O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy é condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influências. É o segundo chefe de Estado a ser condenado em França, após Jacques Chirac, em 2011.

- A polícia catalã efetua buscas nos escritórios do FC Barcelona, por suspeitas de corrupção, e efetua três detenções, entre as quais do antigo presidente do clube espanhol Josep María Bartomeu.

2022 - O Conselho de Ministros aprova uma resolução que contempla um conjunto de requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária, para refugiados, devido à guerra que se vive na Ucrânia. O regime vai ter a duração inicial de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses, "desde que se mantenham as condições que impeçam o regresso das pessoas" à Ucrânia.

- O PCP vota contra resolução do Parlamento Europeu a condenar a invasão da Ucrânia por entender que "instiga a escalada da confrontação".

