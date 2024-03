"Temos feito a modernização das estruturas e dos meios de intervenção"

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) promove esta sexta-feira, 1 de Março, entre as 9h e as 17h, uma exposição onde são apresentados diversos meios alusivos às missões de Protecção Civil afectos a todas as forças integrantes, nomeadamente, Corpos de Bombeiros da RAM, Forças de Segurança, Forças Armadas, Autoridade Marítima, Serviço de Emergência Médica Regional, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, Cruz Vermelha Portuguesa e SANAS.

A exposição, patente na Praça do Povo, contou com a presença de Miguel Albuquerque que explicou que têm sido realizados investimentos nas estruturas e nos meios de intervenção.

"Acho que é importante lembrar os investimentos que são feitos e louvar as estruturas do pessoal que trabalha na protecção civil. São investimentos que nós mantemos muito intensivos", começou por referir Albuquerque, abordando a modernização nas estruturas e nos meios de intervenção, "designadamente a aquisição de drones e de meios adequados ao combate de incêndios, socorro e prevenção".

Informa que tem sido feito, igualmente, um investimento na formação dos profissionais: "A Protecção Civil dá mais de 120 cursos por ano".

Questionado, pela comunicação social, sobre quantos meios estariam presentes na exposição, o presidente demissionário do Governo Regional, afirmou "serem bastantes", dizendo que "temos menos homens devido a estarmos em governo de gestão. Não podemos disponibilizar tudo aquilo que é necessário para passarem aqui o dia".

Interrogado sobre o número de elementos presentes exprimiu: "Nós em governo de gestão não podemos disponibilizar refeições para todo o pessoal, por isso vamos fazendo por turnos".

António Nunes, presidente do Conselho Directivo do Serviço Regional de Proteção Civil, sobre o novo helicóptero chegado ontem, que vai estar ao serviço da Protecção Civil explicou que a substituição é uma "situação perfeitamente normal", mas alheia ao SRPC.

Como referido ontem pelo DIÁRIO, a aeronave vem substituir o actual, que irá para manutenção.

"Neste momento ocorreu esta necessidade da empresa porque esta é uma coisa que nos transcende. A empresa entendeu que devia substituir o meio aéreo que tinha aqui estacionado", disse.

Sobre a possibilidade do regresso do antigo helicóptero esclarece: "Essa é decisão da empresa. O Serviço Regional de Protecção Civil, através do Governo Regional da Madeira, contrata uma empresa para a prestação de um serviço, se é com aquele meio ou com outro similar para nós é completamente indiferente".