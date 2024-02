Trânsito complicado nesta manhã

O trânsito nesta manhã de sexta-feira, habitualmente mais tranquila, hoje começou com algum congestionamento, sobretudo na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava.

Uma vila, dupla fila, de mais de 1 km já se forma entre a zona da Cancela e praticamente até ao nó de Pestana Júnior, mas também o habitual problema na rotunda do Hospital, bem como na entrada para a via principal a partir do nó de Câmara de Lobos, para quem vem da zona do Estreito.

Ver Galeria

Com tempo de chuva, piso molhado, a juntar-se ao vento muito forte que se faz sentir, apesar de neste momento, ao contrário de ontem à tarde o nevoeiro não complica, o trânsito circula sem qualquer incidente.

Importa uma condução ainda mais cuidada.