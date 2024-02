Táxis continuam a 'invadir' ciclovia no Funchal

O desrespeito às ciclovias por parte de taxistas tem se tornado uma prática comum no Funchal, mais concretamente na Estrada Monumental, junto ao centro comercial Forum Madeira.

A invasão destas vias, destinadas exclusivamente às bicicletas, não apenas representa uma infracção, como também pode colocar em risco a integridade física dos ciclistas, que se vêm forçados a efectuar desvios no seu habitual percurso. No entanto, apesar das denúncias e avisos, como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa de 3 de Fevereiro, o incumprimento continua suceder-se, tal como demonstram as imagens captadas no decorrer desta semana.

Foto DR

As várias queixas dos cidadãos sobre esta realidade já levaram inclusivamente a um alerta do presidente da Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM), António Loreto, que através de comunicado alertou a referida praça de táxis para este incumprimento. “Logo que recebemos [a denúncia] tomamos diligências como fazemos em relação a tudo. Tudo o que nos chega nós tentamos reencaminhar para a rua e alertar os visados”, afirmou, acrescentando, na altura, esperar que a situação não se repetisse. “Eles foram alertados e espero que isto não venha a acontecer outra vez”, referiu.