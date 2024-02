Avisos de vento muito forte e agitação marítima forte prolongados até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou e prolongou os avisos de vento muito forte e de agitação marítima forte para a costa do Arquipélago da Madeira por mais 24 horas, basicamente até às 6h00 de amanhã, 10 de Fevereiro.

Apontam as previsões do IPMA que o vento de "Oeste será forte a muito forte, diminuindo gradualmente para Noroeste moderado a fresco", sendo que visibilidade deverá ser "boa a moderada", enquanto que a ondulação da costa Norte contará com "ondas de quadrante Oeste com 3,5 a 4 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste" e na costa Sul terá ondas de Oeste/Sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros".

Assim, a Capitania reforça as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", adverte.

As recomendações implicam:

"Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras."

O aviso está dado e reforçado e, a bem da verdade, o estado do tempo nesta última noite já deu todos os avisos para uma cidadania responsável.