Rússia diz ter neutralizado ataque de 19 drones ucranianos

A Rússia disse hoje ter neutralizado 19 drones ucranianos em quatro regiões diferentes e sobre o mar Negro, num ataque que visava infraestruturas energéticas.

"Foi impedida uma tentativa do regime de Kiev de cometer um ataque terrorista com 19 drones aéreos contra locais em território russo", de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo.

"Os sistemas de defesa antiaérea intercetaram e destruíram estes drones nas regiões de Kursk (dois), Briansk (cinco), Orel (quatro), Krasnodar (dois) e sobre o mar Negro (seis)", acrescentou a mesma nota.

Na região de Orel, cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Moscovo, o ataque visou locais de infraestruturas energéticas, sem causar vítimas, escreveu na plataforma Telegram o governador regional, Andrei Klytchkov.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, o território russo é regularmente visado por bombardeamentos e ataques de veículos aéreos não tripulados, atribuídos a Kiev.