Três navios trouxeram mais de 13.500 pessoas ao Funchal

Mais de 13.500 pessoas chegaram, hoje, ao porto do Funchal a bordo de três navios de cruzeiro. O 'AIDAcosma' e o 'Azura' são dois navios posicionados na rota da CAI e o 'Balmoral' é um dos navios do chamado corredor Atlântico.

O 'AIDAcosma' chegou de La Palma, com 6.426 passageiros e 1.409 tripulantes, tendo a sua partida agendada para as 23 horas, rumo a Tenerife, próxima escala do itinerário iniciado naquela ilha a 31 de Janeiro. Este cruzeiro faz escalas em Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária, agora, no Funchal e depois,. Tenerife.

Também o 'Azura' está a fazer um cruzeiro de 7 noites, iniciado no passado dia 2 de Fevereiro, em Tenerife, seguindo-se o Funchal, depois La Palma, Fuerteventura, regressando a Tenerife a 9 deste mês, onde termina a viagem. A bordo seguem 2.992 passageiros e 1. 148 tripulantes. Fica 15 horas na Madeira e às 21h30, navega para a ilha de La Palma.

Por fim, o 'Balmoral' é proveniente de Southampton e a bordo, traz 1.099 passageiros e 553 tripulantes. A saída da Msadeira acontece pelas 20 horas, com destino a La Palma, visitando também Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Lisboa e volta a Southampton, onde termina este cruzeiro de 13 noites a 14 de Fevereiro.