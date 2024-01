Movimento de 6.500 pessoas no Porto do Funchal

O Iona acostou, esta manhã, no Porto do Funchal, com 6.643 pessoas a bordo, para uma escala de 10 horas.

Proveniente de Southampton, traz nesta viagem à Madeira 4.977 passageiros e 1.666 tripulantes, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Às 16h30, navega para Tenerife, próxima escala deste cruzeiro de 14 noites, iniciado no passado dia 27 em Southampton.

Além da Madeira e Tenerife, o navio visita também Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e regressa a Southampton, onde termina a viagem a 10 de Fevereiro.

"No cais norte está ainda o AIDAstella que chegou ontem e tem partida marcada para as 13h00, com destino a Tenerife", revela igualmente a APRAM.