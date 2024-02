Alegada corrupção na Madeira e 'Operação Pretoriano' continuam a dar que falar na imprensa

A alegada corrupção na Madeira e a 'Operação Pretoriano' continuam a dar que falar na imprensa nacional. No caso concreto da Região, o Público escreve que o Ministério Público suspeita de cinco 'cunhas' para empregos públicos. Já sobre a 'Operação Pretoriano', o Correio da Manhã diz que 'Macaco' foi apertado por mensagens do terror e o Record dá conta de que Madureira continua detido.

Confira as capas:

Correio da Manhã:

- "'Operação Pretoriano'. 'Macaco' apertado por mensagens do terror. Juiz confronta Madureira com comunicações telefónicas"

- "Liderança reforça confiança do Benfica"

- "Sporting. Carga máxima no ataque à Taça"

- "FC Porto. Sérgio 'obrigado' a apoiar Pinto da Costa"

- "Entrevista à CMTV [Paulo] Raimundo. PCP quer baixar taxas e comissões dos bancos"

- "Política. PS é chave contra Chega no Governo dos Açores"

- "Protestos. Médico da GNR valida baixas de militares de Vizela"

- "Grammy. Taylor [Swift] faz história"

Público:

- "Sondagem Cesop. AD distancia-se do PS e jovens votam mais à direita"

- "Rede terá lucrado mais de três milhões de euros com exploração de imigrantes"

- "Primeiro mês. Mais de 1800 médicos aderiram à dedicação plena"

- "Agricultores 'frustrados' dizem que apoios anunciados na última semana são 'uma ilusão'"

- "Madeira. MP suspeita de cinco 'cunhas' para empregos públicos"

- "Opinião. 'O PAN deixou de me representar': Antigo porta-voz e deputado queixa-se da plasticidade do partido"

- "'Biopics' musicais são novo filão na indústria cinematográfica"

Jornal de Notícias:

- "Dedicação plena atraiu quase dois mil médicos"

- "Cresce divulgação de imagens íntimas na net"

- "Viabilização de governo AD nos Açores divide socialistas"

- "Queimadas estão na origem de um terço dos fogos florestais"

- "Segurança. Polícias de baixa deixam parte do país a descoberto"

- "Corrupção. Orlando Figueira entrega-se e é libertado"

- "Porto. Estacionamento irregular vigiado por câmaras móveis"

- "Mãe acusa professor de agredir filho autista na sala de aula"

- "Taça e provas europeias pressionam luta pelo título"

- "Grammys. Taylor Swift faz história ao ganhar quatro vezes"

Diário de Notícias:

- "'Situação crítica'. Aeroporto com menos de metade do efetivo da PSP ao serviço"

- "Israel. 123 dias sem notícias dos familiares raptados pelo Hamas. 'Já perdi a conta às vezes que disseram que um acordo para libertar os reféns estaria para breve'"

- "Internet. Desconfiar é a melhor forma de se movimentar no mundo digital"

- "SNS. Contratação extraordinária de médicos 'é uma gota de água'"

- "Onde estava há 50 anos? Eduardo Pires da Silva, empregado do comércio"

- "Politólogos duvidam que ventos açorianos possam contaminar legislativas"

- "Manifestação. Antifascistas agredidos pela PSP decidem hoje se apresentam queixa"

- "Análise. Germano Almeida: Outra vez a Carolina do Sul"

inevitável:

- "insuportável. Submersos na rede"

- "5,3 mil milhões, 66% da população mundial está online"

Negócios:

- "Lisboa quer ceder terrenos a cooperativas de habitação"

- "Verde e digital. Assim é a nova vida do terminal de Alcântara"

- "Especialistas criticam bancos nos VMOC [Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis] do Sporting"

- "Do lítio ao offshore. Quanto fica de herança para o futuro Governo?"

- "Transição energética tem projetos de 76 mil milhões"

- "Radar África. Terrorismo regressa para travar gás de Moçambique"

- "Banca. BPI renegociou 9 mil créditos sem casas entregues"

- "Agricultura. Diálogo com o Ministério põe protestos em pára-arranca"

O Jornal Económico:

- "Programa Regressar só atraiu 3.940 pessoas em quatro anos"

- "Portugueses foram dos que mais usaram as poupanças para lidar com inflação"

- "André Pinto, CEO do Mecwide Group: 'Países nórdicos têm um potencial interessante' para o crescimento da Mecwide"

- "Abanca prevê concluir absorção do Eurobic em 2025"

- "BPI prevê manter preçários inalterados ao longo do ano"

- "Incubadora de empresas de Turismo nasce no Estoril"

- "Oposição em Israel 'oferece' a Netanyahu solução para os reféns"

- "Topo da Agenda: Preço das casas em Portugal e resultados do UBS e do Spotify"

Record:

- "Leão quer Gyokeres mais um ano"

- "Taça e Champions em risco. Atitudes dos polícias escapam ao controlo das chefias"

- "Benfica. Florentino é um muro. Águia consente menos remates"

- "FC Porto. Sérgio gera polémica. Apoio a Pinto da Costa criticado"

- "Operação Pretoriano. Macaco continua detido"

- "Grujic com saída bloqueada. Besiktas interessado"

A Bola:

- "Rafa não tem preço. Caminha para a melhor época de sempre, está em fim de contrato e sem acordo para renovar"

- "Sporting. Krpan torce pelos leões"

- "A Bola no Quénia. A casa dos campeões de Iten"

- "FC Porto. A Bola apresenta-lhe Gonçalo Ribeiro"

- "Fernando Madureiro ouvido ontem em tribunal, continua detido"

- "Mundial-2026. Jogo de abertura na Cidade do México, final em Nova Jérsia nos Estados Unidos"

- "Coordenador operacional de competições da Liga, Pedro Santos, explica a A Bola, porque razão prazo regulamentar de um mês pode ser ultrapassado: 'Jogo [com Famalicão] vai realizar-se na primeira data disponível'.

O Jogo:

- "Argentina chama por Varela. Fonte próxima de Scaloni revela que o médio está às portas da seleção"

- "Arbitragem. Dragões inconformados com ação do VAR no penálti revertido frente ao Rio Ave"

- "Operação Pretoriano. Madureira cinco horas com o juiz"

- "Benfica. 'João Neves tem três pulmões'"

- "Em exclusivo a O Jogo, Diego Moreira detalha porque deixou a Luz"

- "Sporting. Treinador recentra atenções do plantel depois da frustração do jogo cancelado - Amorim ministra receita para a azia"

- "Braga. Golos de Ruiz justificam aposta da SAD"

- "V. Guimarães. Um máximo de pontos em 30 anos"

- "Espanha. Português será hoje ouvido em Sevilha, na condição de arguido, após denúncia de alegada vítima. William Carvalho suspeito de crime sexual"