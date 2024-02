Ireneu termina hoje as audições aos partidos com assento parlamentar

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, termina hoje as audições aos partidos com assento parlamentar, depois da exoneração do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e consequente demissão do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

Depois de na quarta-feira ter ouvido BE, PAN e IL, e na quinta-feira PCP, CDS-PP, Chega e Juntos Pelo Povo, Ireneu Barreto recebe hoje no Palácio de São Lourenço, no Funchal, PS e PSD.

As audiências foram marcadas depois de, na segunda-feira, ter sido publicado o decreto de exoneração do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, que renunciou ao cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas de corrupção na Região.

Depois da ronda de audiências, o representante tomará uma decisão sobre a situação governativa da Madeira, uma vez que o Presidente da República só pode intervir no processo a partir de 24 de Março, quando a Assembleia Legislativa cumpre os seis meses de posse legalmente exigidos.

As hipóteses são aceitar a proposta dos partidos da maioria de substituição do executivo regional ou manter o governo de gestão até 24 de Março, altura em que o parlamento regional pode ser dissolvido pelo Presidente da República e podem ser convocadas eleições antecipadas, como reivindica a oposição madeirense.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Reunião e Seminário de rede europeia para a investigação de Recetores Acoplados a uma Proteína G de Adesão sob título 'COST Action "Adher´n Rise - Signaling concepts and perspectives of Adhesion GPCR research', pelas investigadoras Ines Liebscher (Universidade de Leipzig, Alemanha) e Simone Prömel (Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf, Alemanha), na Universidade da Madeira/Centro de Química da Madeira - (sala 0.57, Edifício da UMa na Penteada);

- 9h30 às 14h00 - Evento Formativo Literatura e Sociedade 'A Obra de Irene Lucília', na Quinta Magnólia - Centro Cultural

9h30 – Chegada e abertura

10h00 – Irene Lucília: Nós e as rosas... e vice-versa

11h30 – Painel Ilha e identidade - - Alberto João Jardim // Pedro Gonçalves // Paulo Rodrigues// Jorge Magalhães // (moderação: Marta Cília)

14h00 – Painel Literatura madeirense

- Leonor Coelho: “Ínsula(s) e geometrias do mundo: quando “as ondas desenham a distância” – para uma leitura da obra de Irene Lucília Andrade”

- Xarabanda

- Teresa Klut: “Peço a palavra: o museu das histórias” (moderação Ana Salgueiro)

- 10h00 às 11h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa da Região, no Palácio de São Lourenço;

10h00 - Partido Socialista

11h00 - Partido Social Democrata

- 10h30 - Cortejo das Crianças, na Avenida Arriaga;

- 10h30 - Cortejo de Carnaval das Escolas em Câmara de Lobos, na baixa da cidade;

- 12h30 - 'Madeira Primeiro' realiza iniciativa política junto ao Restaurante Snack Bar “Ilhéu Mole”, no Porto Moniz

- 14h30 - Carnaval Solidário, na Avenida Arriaga até ao Jardim Municipal;

- 15h00 - PTP realiza Iniciativa Campanha, junto ao Hotel Savoy no Funchal;

- 16h30 - Recepção das equipas de fora da Região do Ponta do Sol Cup 2024, no Campo Municipal da Ponta do Sol - Canhas;

- 18h00 - Concerto de Fecho da Digressão 'Emigrante' de Miro Freitas, no Auditório do Jardim Municipal;

- 19h00 - Regresso do Lobo Marinho, com partida para o Porto Santo;

- 19h00 - Início do 'World Padel Cup - Funchal 2024', no Campos dos Jardins Panorâmicos - Lido;

- 20h30 - Vigília para Alertar para a Insegurança, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas - Camacha;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

CURIOSIDADES:

- Dia de Santa Apolónia;

- Este é o quadragésimo dia do ano. Faltam 326 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1856 - É lançado, em Lisboa, O Asmodeu, semanário burlesco e não político.

1895 - O voleibol é criado pelo norte-americano William George Morgan.

1909 - Nasce, em Marco de Canavezes, a atriz e cantora Maria do Carmo Miranda da Cunha, Carmen Miranda.

1943 - II Guerra Mundial. Termina a batalha de Guadalcanal, com a vitória das forças norte-americanas.

1961 - Primeiro concerto dos Beatles no Cavern, em Liverpool.

1965 - A Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo é atacada por estudantes vietnamitas e chineses, em protesto contra a ação militar norte-americana no Vietname.

1969 - O primeiro avião de passageiros "Wide body" do mundo, com alcunha de Jumbo, voa pela primeira vez e torna as viagens aéreas acessíveis a milhões de pessoas.

1975 - Reforma agrária. Realiza-se a Conferência dos Trabalhadores Agrícolas do Sul, em Évora, que clama a "liquidação dos latifúndios" e a entrega da "terra a quem a trabalha".

1993 - Demite-se Colin Powell, chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, por se opor à entrada de homossexuais no Exército norte-americano, aprovada pela administração do Presidente, Bill Clinton.

1995 - Pedro Santana Lopes, ex-secretário de Estado da Cultura, formaliza a candidatura à liderança do PSD.

2001 - Após 10 meses de negociações, Governo português, centrais sindicais e organizações patronais assinam, pela primeira vez em 10 anos, dois acordos sobre políticas de emprego, formação, educação e higiene e segurança no trabalho e combate à sinistralidade.

2002 - Morre, com 71 anos, a princesa Margarida de Inglaterra, irmã da rainha Isabel II.

2007 - O fotógrafo norte-americano Spencer Platt, da agência Getty Images, vence o 1.º Prémio do World Press Photo 2006.

2008 - O Supremo Tribunal do Estado de Nebraska, Estados Unidos, sentencia que a eletrocussão é uma punição "cruel e invulgar", ilegalizando a cadeira elétrica no único estado que ainda a utilizava para a pena capital.

- Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Ancara, Turquia, contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo Governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

2010 - O Parlamento Europeu aprova a nova equipa da Comissão Europeia liderada por José Manuel Durão Barroso.

2014 - Os suíços decidem em referendo voltar a limitar a entrada de cidadãos de países da União Europeia, impondo quotas anuais à imigração e à mão-de-obra estrangeira no país.

2016 - Os deputados franceses aprovam uma controversa alteração à Constituição que prevê a inscrição na Lei fundamental francesa da figura da retirada da nacionalidade.

2020 - O número de mortes pelo novo coronavírus (covid-19) na China supera as mortes por SARS - Síndrome Respiratório Agudo Severo, de 2002-2003, com 811 mortes.

2021 - A sonda espacial Amal 'Esperança' entra na órbita de Marte, um feito para os Emirados Árabes Unidos, que se estreiam com sucesso em missões interplanetárias.

2023 - O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, insiste que a adesão à União Europeia "é o caminho para casa" e a vitória na guerra "é obrigatória", sob pena de a maior "força antieuropeia" acabar com "o modo de vida europeu", num discurso no Parlamento Europeu.

- Em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, disponibiliza ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a rede diplomática portuguesa, nomeadamente em África e na América Latina, para apoio logístico a ações diplomáticas de Kiev.

PENSAMENTO DO DIA: