Adversários respeitam Portugal, mas confiam no seu êxito

Os selecionadores de futebol da Croácia, Escócia e Polónia manifestaram hoje respeito por Portugal, que vão defrontar no Grupo A1 da Liga das Nações, mas confiam todos em avançar para os quartos de final.

"Espero sempre que a minha equipa passe e possa vencer o grupo, mas não vai ser fácil, especialmente contra Portugal, a quem não temos ganhado. É a nossa oportunidade de o fazer e passar à próxima fase. Com a Polónia e Escócia, também vai ser difícil", assumiu o selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, ao Canal 11.

O quarteto vai discutir entre 05 de setembro e 19 de novembro a dupla que avança para os 'quartos', enquanto o terceiro classificado de cada grupo vai a um 'play-off' com um segundo da Liga B e o quarto é relegado à 'segunda divisão'.

"Não temos vencido Portugal e agora vamos ter três jogos nos próximos meses. Vai ser um bom desafio para nós. Respeitamos muito Portugal, especialmente o meu amigo Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez lidera uma equipa muito forte na Europa. Vai ser muito difícil, mas precisamos ganhar", reforçou.

Dalic elogiou o "trabalho fantástico" da Croácia nos últimos seis anos, facto que, defende, faz com que toda a gente "espere muito" da sua equipa.

O selecionador conta poder continuar com a experiência do veterano Luka Modric na seleção, que perdeu a final da Liga das Nações de 2023 frente à Espanha, por 5-4 no desempate por penáltis, depois do 0-0 nos 120 minutos.

Já o selecionador escocês, Steve Clarke, realçou o facto de ser a primeira vez que a Escócia está na Liga A, "contra grandes equipas", considerando que o sorteio ditou um "grupo competitivo".

"Croácia, Portugal, nós e Polónia. Vai ser difícil, competitivo. Não sei quem vai vencer ou ficar em último. No fim dos seis jogos, os melhores ficarão no topo", assumiu.

Clarke garantiu que "não há medo por Portugal, apenas respeito", por uma seleção repleta de "muitos bons jogadores", liderados por Roberto Martínez, e que fez uma "campanha fantástica" [para o Euro2024]:

"Temos de criar as condições para a interromper", afirmou o selecionador da Escócia.

Quanto ao selecionador polaco, Michal Probierz, antevê um "grupo interessante, com muitos jogos competitivos", que a sua Polónia deseja vencer, prometendo uma formação "no máximo e em busca do melhor lugar".

"Portugal tem jogado bem com o novo treinador e nós esperamos fazer o mesmo. Vai ser especial", completou.

A 'final four' da quarta edição da Liga das Nações, prova já conquistada por Portugal (2018/19), França (2020/21) e Espanha (2022/23), realiza-se de 04 a 08 de junho.