Albuquerque é a partir de hoje presidente do Governo de gestão

A partir de hoje Miguel Albuquerque passa a ser presidente do Governo Regional em gestão até que seja anunciado o seu sucessor ou haja eleições Regionais antecipadas.

Conforme previsto, o pedido de demissão do Presidente do Governo Regional terá efeitos imediatos - decreto do Representante da República em Diário da República será publicado ainda hoje. Doravante Albuquerque mantêm-se na presidência do Governo mas em funções de gestão.

Albuquerque mantém que a melhor solução para a Região é a maioria indicar um novo presidente e, consequentemente, um novo governo, em vez de eleições antecipadas.