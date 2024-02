A Via Rápida encontra-se bastante movimentada na manhã desta terça-feira.

É na zona da Cancela que, até ao momento, verifica-se um maior número de veículos a circular. Ainda assim, não há registo de acidentes e congestionamentos.

No centro do Funchal, há que ter atenção na Cota 40, mais precisamente a partir do acesso na rotunda do Hospital, estendendo-se até ao Campo da Barca.