"Situação só se tornará estável quando os madeirenses e porto-santenses tiverem eleições", afirma Miguel Castro

O líder parlamentar do Chega - Madeira disse hoje, à saída de uma reunião com o Representante da República para a Madeira, que a situação política na Região "só se tornará estável" com a realização de eleições antecipadas.

Miguel Castro não fechou a porta a acordos pós-eleitorais, inclusive com um "PSD renovado" porque este "está ferido de morte". Sobre o PS, que tem vindo a acenar também com acordos, o parlamentar estranha a pressa. "Não vamos fazer qualquer tipo de governo com o PS", garantiu.

O político garantiu que, num cenário de eleições antecipadas, o Chega vai a eleições sozinho, porque tem um eleitorado de confiança. "Vamos sozinhos a votos. Vamos analisar a nossa votação (...). Não temos pressa de ser governo".

O Chega considerou ainda que o PAN muda de opinião "consoante a direcção do vento", isto a propósito das várias declarações políticas feitos nos últimos dias.