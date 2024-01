Autarquia do Funchal afirma que o JPP "falta à verdade"

Perante a acusação do líder do JPP, Élvio Sousa, relativamente ao município do Funchal ter gasto mais de um milhão de euros em viagens, a edilidade, em comunicado enviado, afirma que o Juntos Pelo Povo "falta à verdade", pois foram gastos "apenas cerca de 45 mil euros em viagens desde que tomou posse".

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) esclarece que "tem há vários anos contratos de prestação de serviços com empresas de viagens, cujas adjudicações resultaram de concursos públicos. Esses contratos são válidos, normalmente, por um período de 2 anos, e preveem um valor máximo de gastos", acrescentando que "no entanto, só quando termina o contrato de prestação de serviços, é que é possível verificar qual o valor efectivamente utilizado".

Em Outubro 2021, quando esta vereação tomou posse, existia um contrato de prestação de serviços em vigor, válido de 1 de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2021, e adjudicado pelos anteriores titulares, no valor de 375 mil euros. Na realidade, desse contrato, os atuais vereadores utilizaram 3 mil, 677 euros e 76 cêntimos; Câmara Municipal do Funchal

Afirma que em 2022 a actual vereação lançou outro concurso público, devido à caducidade do anterior, "adjudicado pelo valor de 200 mil euros. Desse montante, foi consumido 40 mil, 715 euros e 35 cêntimos".

Em Dezembro do ano passado, a autarquia "adjudicou novo procedimento, por concurso público, e novamente por caducidade do anterior, por 3 anos, no montante de 330 mil euros, dos quais usou uma verba meramente residual (668,93 euros)".

A concluir aponta que "desde que entrou em funções, em Outubro de 2021, e até à data de hoje, o gabinete da presidência e da vereação da Câmara Municipal do Funchal despenderam 45 mil, 62 euros e 4 cêntimos em deslocações, muito inferior (20 vezes menos) ao milhão de euros referidos pela JPP e pelo líder parlamentar, Élvio Sousa".

A Câmara Municipal do Funchal não entende como é que o líder do grupo parlamentar do JPP, que certamente estará assessorado e informado sobre os temas que aborda, preferiu lançar o anátema da suspeição sobre os titulares de cargos de vereação executiva na Câmara Municipal do Funchal, sem antes se inteirar da veracidade das suas declarações. Câmara Municipal do Funchal

A concluir refere que a autarquia "aguarda a formalização do pedido, que até ao momento não recebeu, sendo certo que os documentos demonstram que, mais uma vez, o líder da JPP preferiu lançar suspeições públicas antes de procurar perceber ou se inteirar das matérias em apreço, nomeadamente sobre a verdade das mesmas".