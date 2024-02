“Há que refazer tudo de novo”, que é como quem diz, importa haver eleições Regionais antecipadas, é a conclusão de Miguel Castro, líder parlamentar do Chega em reacção aos novos desenvolvimentos da crise política na Região, com a exoneração hoje confirmada do Governo Regional.

“Estamos a favor de eleições antecipadas”, defende o deputado do Chega, convicto que “o presidente da República depois do dia 24 de Março não terá outro caminho senão anunciar as eleições para a Madeira”.

Responsabiliza os três partidos da coligação governativa – PSD, CDS e PAN – pela situação de crise política que a Madeira enfrenta, e já vai avisando que a solução de poder ser constituído um novo governo sem ser por sufrágio directo e universal “não será satisfatória para a maioria dos madeirenses e porto-santenses”, convencido também que “esta solução não é uma solução de estabilidade governativa para a Madeira”.

Garante que “não fica ninguém prejudicado” com eleições antecipadas.