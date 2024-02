“Com os meus Governos os compromissos são cumpridos”, afirma Albuquerque

Miguel Albuquerque, o agora presidente em gestão do Governo Regional, recorreu à plataforma Facebook para dar nota de mais uma obra cumprida para com a população da RAM, desta feita no concelho da Calheta.

“Quando, em 2015, assumi a Presidência do Governo Regional, havia quem considerasse a Via Expresso entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo uma obra impossível, que jamais ficaria concluída. O compromisso que assumi com a população da Ponta do Pargo foi integralmente cumprido a 2 de Agosto de 2021”.

Na sua exposição, o governante manifesta-se satisfeito com o facto de terem concretizado uma obra fundamental ao desenvolvimento, à valorização, à atracção de investimento e fixação de residentes naquela belíssima freguesia do concelho da Calheta. “E estou certo de que quem não acreditava passou a acreditar que, com os meus Governos, os compromissos são cumpridos”.

A Via Expresso entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo é parte integrante da rede regional de Vias Expresso – no caso, a VE3 Ribeira Brava – Ponta do Pargo –, tendo sido executada em duas fases (1.ª fase: Raposeira – Amparo; 2.ª fase: Amparo – centro da freguesia da Ponta do Pargo), representando um investimento global na ordem dos 34,7 milhões de euros.