Pedido de renúncia de Pedro Calado já chegou à Câmara do Funchal

O pedido de renúncia do presidente da Câmara Municipal do Funchal, arguido numa investigação por suspeitas de corrupção, já deu entrada na Câmara Municipal do Funchal. A nova organização do elenco da vereação deverá ser o assunto em destaque numa conferência de imprensa agendada para esta tarde.

A informação dessa renúncia e as suas implicações serão comunicadas na conferência de imprensa, com a presença do executivo municipal, agendada para as 16 horas de hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. A convocatória para esta conferência foi enviada, há pouco, para a comunicação social.