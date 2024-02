Funchal aumenta a colocação de grelhas nas sarjetas para evitar inundações, mau cheiro e pragas

O Funchal tem cerca de 7.356 sarjetas e a Câmara Municipal cumpre, na íntegra, com o plano de limpeza, de modo a evitar inundações no Inverno e os maus cheiros, bem como a proliferação de pragas urbanas, principalmente no Verão.

A CMF explica que o plano de limpezas inclui a limpeza das sarjetas, da zona centro do Funchal, todas as semanas no turno da noite e, no mínimo, uma vez por mês, no turno diurno, assim como na periferia da cidade.

A zona centro já tinha cerca de 30 grelhas colocadas no interior das sarjetas, nomeadamente na Avenida Sá Carneiro, com o objetivo de filtrar alguns resíduos e evitar que estes entupam a sarjeta ou que cheguem ao mar ou à ETAR do Funchal.

Segundo a Vereadora Nádia Coelho, a CMF está empenhada em melhorar cada vez mais este trabalho pelo que, neste momento, se procede à colocação de mais 80 grelhas na zona da Avenida do Mar, Praça do Município e Estrada Monumental. Atendendo à especificidade de cada uma das sarjetas (com tamanhos e medidas diferentes), estas grelhas são feitas à medida, revela.

Muitos dos resíduos que são encontrados com frequência no interior das sarjetas, como beatas, pequenos papéis ou até folhas, poderão agora ser facilmente retirados com este sistema de filtragem.

De acordo com a Nádia Coelho, o Funchal passa a ter 110 grelhas no interior das sarjetas, a fim de facilitar a manutenção/limpeza das sarjetas. No entanto, a vereadora aproveita para apelar a atos mais cívicos por parte das pessoas, no que à deposição correcta dos resíduos, essencialmente as beatas diz respeito.