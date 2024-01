Hamas recebeu e está a estudar proposta de acordo de cessar-fogo

O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou hoje que recebeu e está a estudar uma proposta de acordo de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.

A proposta resultou de uma reunião realizada em Paris no fim de semana entre representantes dos Estados Unidos, de Israel, do Qatar e do Egito.

O líder do movimento islamita, Ismail Haniyeh, que se encontra no Qatar, "confirma que o movimento recebeu a proposta que circulou na reunião e que o Hamas está a examiná-la", segundo um comunicado citado pela agência francesa AFP.

O Hamas está a preparar uma resposta à proposta, acrescentou.

Um alto funcionário do Hamas tinha dito na segunda-feira que o grupo extremista queria negociar um cessar-fogo completo com Israel antes de qualquer acordo.

"Estamos a falar acima de tudo de um cessar-fogo completo e total e não de uma trégua temporária", disse Taher al-Nounou, na sequência do encontro de Paris.

Assim que os combates cessarem, "o resto dos detalhes poderão ser discutidos", incluindo a libertação dos cem reféns israelitas ainda detidos em Gaza, acrescentou.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque do grupo extremista em solo israelita em 07 de outubro, que fez cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades.

A resposta israelita provocou mais de 26.700 mortos na Faixa de Gaza, de acordo com o Hamas.