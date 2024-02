Ireneu Barreto vai receber partidos entre quarta e sexta-feira

O Representante da República para a RAM dá início, esta quarta-feira, a uma série de reuniões com os partidos políticos, na sequência do pedido de demissão do XIV Governo Regional da Madeira.

Já amanhã, quarta-feira, pelas 15 horas, o primeiro partido a ser ouvido será o Bloco de Esquerda, seguindo-se o PAN pelas 16 horas e o Iniciativa Liberal às 17 horas.

Para quinta-feira, Ireneu Barreto tem na agenda encontros com o Partido Comunista Português pelas 11 horas, CDS pelas 12 horas, Chega reúne às 15 horas. O Juntos Pelo Povo tem reunião marcada paras as 16 horas.

O ciclo de reuniões termina na sexta-feira, com o PS às 10 horas e o PSD às 11 horas.