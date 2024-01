Albuquerque já está reunido com Ireneu Barreto

Ao meio-dia dia em ponto Miguel Albuquerque chegou ao Palácio de São Lourenço.

O ainda presidente do Governo Regional é recebido, em audiência, pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, na sequência da anunciada alteração a ser concretizada na presidência do Executivo madeirense.

O presidente demissionário do XIV Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, solicitou a audiência que teve lugar no final da manhã desta segunda-feira, dia em que o PSD-M deverá anunciar o nome do substituto(a) de Albuquerque na Quinta Vigia.

Na última sexta-feira, dois dias após as buscas desencadeadas pela PJ a mando do Ministério Público e que envolveu quase três centenas de agentes, Miguel Albuquerque foi ‘obrigado’ a anunciar que iria se demitir do cargo de presidente do Governo, remetendo para hoje, ao final da tarde, a reunião partidária que deverá ratificar o nome proposto para o seu lugar.

Na consequência do caso, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, foram detidos e enviados para Lisboa para, ainda hoje, começarem a ser ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal. Miguel Albuquerque foi constituído arguido no decorrer do processo.