CDS volta a defender um novo governo de maioria com PSD e PAN

O CDS-PP Madeira reiterou, esta terça-feira, o acordo que liga o partido ao PSD, numa solução governativa para a Região, face à crise política em que a Madeira está mergulhada desde 24 de Janeiro. Este foi um dos aspectos abordados na Comissão Política Regional dos centristas, que hoje esteve reunida.

De acordo com o comunicado enviado às redacções, assinado por Rui Barreto, foi aprovado, "sem votos contra", a "estratégia de um novo governo, um novo programa de governo e aprovação do orçamento para 2024".

A par disso, considera a Comissão Política que "o mandato e a legitimidade, que foi outorgada pelos madeirenses e porto-santenses há pouco mais de quatro meses, mantém-se", aspecto que serve de argumento para defenderem que "existem todas as condições para que a maioria apresente um novo governo, com um novo programa e orçamento", tudo, dizem, "no sentido de garantir a governabilidade e o interesse da Região".

Esse novo elenco governativo vai assegurar a "normalização" da situação, já que a "confiança política" permitirá a aprovação de um programa de governo e respectivo orçamento, solução que "será o melhor caminho para a nossa terra e para o interesse de todos os madeirenses e porto-santenses".

Para a Comissão Política do CDS "esta solução apresentada é aquela que decorre do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, bandeira e garante da nossa autonomia, tratando-se de um mecanismo que permite, por agora, encontrar uma solução governativa que devolva normalidade possível à vida social e económica na Região".