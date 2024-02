"Temos condições para manter a governabilidade"

No fim do Conselho Regional do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque deixou a garantia que o PSD tem "condições para garantir a governalidade" da Região.

Aquilo que foi aprovado por unanimidade no Conselho Regional foi a garantia que a legitimidade que foi outorgada pelos madeirenses e porto-santenses há quatro meses mantém-se intacta e, nesse sentido, temos condições neste momento para com a minha demissão fazer a apresentação de um novo governo e uma nova maioria, com um novo programa e orçamento, no sentido de garantir a governabilidade da Região Miguel Albuquerque, presidente demissionário do Governo Regional

Assim, o líder dos sociais-democratas madeirenses garante que maioria PSD/CDS/PAN está apta para assegurar a estabilidade política na Madeira.

"A maioria está assegura tendo por base a posição do CDS e do PAN. O que interessa é garantir a governabilidade da Região, porque a situação económica e social com hiato até Julho com Eleições tem a propensão para se degradar de forma acelerada. Um governo de gestão não tem capacidade", sublinhou.

O PSD não tem medo de ir a eleições. O PSD tem é que assegurar que a Região não fica com um governo de gestão até Julho, porque isso será catastrófico Miguel Albuquerque

Aos jornalistas, o governante confirmou que vai demitir-se na segunda-feira, tal como o DIÁRIO já havia avançado em tempo oportuno, e que o PSD vai apresentar um novo Governo ao Representante da República. Quanto ao Orçamento da Região, Miguel Albuquerque garante que não estão reunidas as condições para a sua discussão, "até porque há uma moção de censura na Assembleia".