Akoustic Junkies animam Noite Hippie do Barreirinha Bar Café

A Noite Hippie do Barreirinha Bar Café, que se realiza já na próxima segunda-feira, vai ser animada pelos Akoustic Junkies, que regressam aos palcos após cerca de dois meses de paragem. Será uma oportunidade de apresentarem novas músicas no seu repertório de covers.

O concerto terá início pelas 20h30 e contará no alinhamento com temas de artistas como Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Pearl Jam, The Doors, entre outras novidades que serão apresentadas pela primeira vez neste dia.