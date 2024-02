Um novo governo sem eleições será “um governo ilegítimo politicamente”

“Éramos favoráveis que fosse discutido primeiro o Orçamento e que depois houvesse então o enquadramento que se segue e que nós defendemos que são eleições”. A reacção é de Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP à exoneração do Governo Regional, hoje confirmada.

O deputado da oposição não deixa de criticar Governo e Representante da República pela situação vivida, em particular na última semana onde pairou a dúvida se o Governo estaria ou não em gestão. Em particular “esta trapalhada do requerimento de exoneração estar ‘numa arca congeladora’ no Palácio”, indecisão que considera ter sido também “prejudicial”, neste caso culpando a “falta de clarificação da parte do Representante [da República] e de todos os agentes políticos envolvidos que suportam a coligação e o entendimento parlamentar”.

Entre avanços e recuos, decisões e indecisões, o deputado do JPP não tem dúvidas que os madeirenses só podem estarem confusos.

Oportunidade para também ‘dar alfinetada’ no PS e no Chega, ao referir-se às Moções de Censura hoje retiradas, ao concluir que “às vezes as estratégias feitas à pressa não dão resultado”.

Para o JPP, a pior solução para esta crise política é consentir um novo Governo sem passar pelo voto do povo.

“Dada a gravidade dos factos, embora haja sempre a presunção de inocência, consideramos que a haver indicação de novo governo é um governo ilegítimo politicamente, não sufragado”, atirou.