Sara Cerdas nomeada para o prémio Eurodeputada do Mandato pela 'The Parliament Magazine'

A socialista Sara Cerdas está nomeada para o prémio Eurodeputada do Mandato (2019-2024), pela The Parliament Magazine. A distinção surge no âmbito do trabalho que a eurodeputada socialista tem vindo a desenvolver em prol dos cidadãos europeus, em áreas como a Saúde, o Ambiente, a Proteção Civil, entre outras.

O vencedor será anunciado a 10 de Março e a eurodeputada eleita pelo PS-Madeira é a única portuguesa em oito nomeações para a categoria Eurodeputado do Mandato, dos The Parliament MEP Awards.

“É uma grande honra ser nomeada para os MEP Awards, mais concretamente para o prémio Eurodeputada do Mandato. Esta nomeação é um reconhecimento do trabalho desenvolvido nestes já quase cinco anos e demonstra que o meu compromisso e dedicação em representar os interesses dos cidadãos tem sido valorizado e reconhecido pelos meus colegas e pela comunidade em geral”, afirma Sara Cerdas, que venceu este prémio, na categoria Saúde, em 2020.

Sara Cerdas, de 34 anos, é médica especialista em Saúde Pública e eurodeputada desde 2019. É membro da Comissão de Saúde Pública, Segurança Alimentar e Ambiente (ENVI), da Comissão de Transportes e Turismo (TRAN) e coordenadora do Grupo S&D da Subcomissão de Saúde Pública (SANT). Foi ainda Vice-Presidente da Comissão Especial de Combate ao Cancro (BECA) e coordenadora do Grupo S&D para a Comissão Especial sobre a Pandemia de COVID-19.

A deputada socialista trabalhou em vários relatórios importantes, dos quais se destaca o Relatório de Saúde Mental, onde pede um reforço do apoio financeiro direto para a Saúde Mental na União Europeia (UE), a criação de uma Estratégia Europeia para a Saúde Mental e do Ano Europeu da Saúde Mental; e o EU4Health Programme, o programa de Saúde da UE com um orçamento de 5,3 mil milhões de euros para o período 2021-2027. Atualmente está a negociar o regulamento que cria o Espaço Europeu de Dados de Saúde. Foi ainda relatora do Mecanismo de Proteção Civil no Parlamento Europeu, que visa garantir os meios aéreos de combate a incêndios necessários a toda a União Europeia e países parceiros em situações de emergência; e relatora-sombra no regulamento que revê as normas de CO2 dos novos automóveis e carrinhas, com o objetivo de tornar o transporte rodoviário mais limpo", refere nota à imprensa.