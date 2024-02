Centenas em Santana aguardam sentença dos compadres

Centenas deslocaram-se, este domingo, 4 de Fevereiro, a Santana, para assistir ao ponto alto da Festa dos Compadres, que assinala a abertura da época de Carnaval na Madeira.

O evento é conhecido pelas figuras gigantes que percorrem as ruas principais da localidade nortenha.

E, no centro, da cidade são mesmos os que aguardam pelo cortejo alegórico, que já partiu do Centro Cívico: primeiro o folião, protagonizado pelas escolas, ao qual segue o cortejo etnográfico, no qual figuram elementos da banda e Casa do Povo local.

Mais aguardado ainda é o julgamento/sentença dos compadres, que pelo que nos dizem os populares terá muitos motivos de sátira, nomeadamente política.