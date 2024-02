Cemitério a caminho do seu lugar

Começaram hoje oficialmente as obras do projecto de reabilitação e reconstrução do cemitério do Porto da Cruz, depois de uma semana dedicada à limpeza e desmatação do terreno.

Ao longo de 18 meses, segundo a previsão, as máquinas e os homens vão trabalhar no sentido de devolver à população este cemitério afectado gravemente pelo forte temporal de Novembro de 2013, agora com a capacidade duplicada em relação ao que existia antes desta intervenção.

São um pouco mais de 3,7 milhões de euros (3.046.000 euros, acrescidos do IVA em vigor) que serão investidos na empreitada, que passa nesta fase inicial pela movimentação de terras, pela demolição das estruturas existentes e pela preparação para a colocação de novas estruturas.

No âmbito desta obra foi ontem foi publicado o contrato com a B.A.N.S - Fiscalização e Projectos, Unipessoal para assessoria técnica, fiscalização e coordenação da segurança no terreno.

O cemitério estava com 200 nichos de inumação, espaços para sepultar mortos. Com a intervenção essa capacidade passa para cerca de 400 informa o vereador com o pelouro, Hugo Marques.

Nos últimos dez anos, com o cemitério inoperacional, os corpos foram transladados para o Cemitério de Machico, onde se passaram a enterrar as pessoas que morriam que eram do Porto da Cruz. Alguns funerais também passaram a ser realizados no antigo cemitério da vila da costa Norte, mas foram poucos, dada a pequena capacidade deste cemitério antigo.

A autarquia fez questão de manter o cemitério destruído pelo temporal no mesmo local. Depois das obras concluídas terá uma capela, sepulturas, nichos, ossários, zona de inceneração, cendrário e columbário (para guardar urnas com cinzas dos cadáveres submetidos a cremação), para além de uma mini estação de tratamento de águas residuais. O cemitério terá também árvores, arbustos e bancos de jardim.

As obras de reabilitação e reconstrução do cemitério do Porto da Cruz são financiadas a 95% pelo Governo Regional, o restante valor é assumido pelo Município de Machico, que deu início ao processo em Junho de 2023, com a aprovação do procedimento pré-contratual. Em Outubro do ano passado a obra foi adjudicada à Socicorreia. Tinham concorrido também a Rim, a Tecnovia, Máxima Dinâmica e Afavias.