Instituto das Florestas e Conservação da Natureza visita recuperação do Caminho Real 28

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, e a Vogal, Fabricia Teixeira, acompanhados pelos técnicos do IFCN e do empreiteiro responsável pela obra, visitaram os trabalhos de recuperação do Caminho Real 28. Trata-se de um caminho que atravessa uma vasta área florestal no concelho da Ponta do Sol e que liga o Paul da Serra e o Pomar de d. João.

O caminho Real apresentava um estado muito degradado, com lombas acentuadas, frutos de várias décadas sem manutenção. Muitas zonas do caminho possuía betão, desvirtuando o seu traçado original em calçada de pedra lascada.

A obra tem como finalidade principal recuperar o pavimento original do caminho, intervindo nas zonas em que existia lombas e assentamentos, bem como a substituição das zonas onde havia camadas de betão por pedra lascada. O objetivo primordial foi manter o traçado original e manter o tipo de pavimento, com as respetivas adaptações.

Este caminho em fase final de beneficiação terá um papel importante na prevenção a incêndios florestais, na gestão florestal de toda a zona, mas acima de tudo um papel de desenvolvimento regional com mais uma oferta turística na zona.

O valor da obra ascende os 1.040.216,00€, sendo financiado pelos fundos europeus (PRODERAM) em 85% e os restantes 15% pelo orçamento regional.