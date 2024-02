Irlanda vence França e dá passo importante para renovar título do Seis Nações

A Irlanda venceu hoje em França, por 38-17, no encontro inaugural do torneio das Seis Nações de râguebi, em Marselha, e deu um passo importante para renovar o título com a conquista do ponto de bónus ofensivo.

Os irlandeses jogaram cerca de 40 minutos em superioridade numérica, após a expulsão de Paul Willemse, aos 32 minutos, e aproveitaram para somar cinco ensaios no Stade Vélodrome, infligindo aos 'bleus' a sua maior derrota de sempre sob o comando de Fabien Galthié.

O segunda linha já tinha estado no 'bunker', logo aos nove minutos, por um contacto com a cabeça de Andrew Porter e a Irlanda aproveitou para fazer o primeiro ensaio por Jamison Gibson-Park (16).

O segundo toque de meta foi alcançado por Tadhg Beirne (30), novamente em situação de 15 contra 15, minutos antes de Willemse ser novamente negligente numa placagem a Caelan Doris e ver o cartão vermelho por acumulação, depois agravado para direto pelo assistente do videoárbitro.

A expulsão até 'acordou' os franceses, que chegaram ao ensaio por Damien Penaud no último lance antes do intervalo (17-10 para a Irlanda) e ainda tiveram fôlego para reagir ao terceiro ensaio irlandês, de Calvin Nash (46), através de um toque de meta que Paul Gabrillagues (53), que manteve a esperança com uma diferença de sete pontos no marcador (24-17).

No entanto, nos últimos 20 minutos, a França pagou a 'fatura' física e viu a Irlanda garantir o ponto de bónus ofensivo, chegando ao quarto ensaio, por Dan Sheenan (62), e acabando com quaisquer esperanças gaulesas de ainda somar o bónus defensivo através de Ronan Kelleher (78).

Assim, a Irlanda assume a liderança do torneio das Seis Nações com cinco pontos, enquanto aguarda pelo desfecho dos encontros de sábado, que opõem Itália a Inglaterra, em Roma, e País de Gales a Escócia, em Cardiff.