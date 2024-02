Parlamento reúne conferência dos representantes dos partidos na segunda-feira

De acordo com o gabinete do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues irá presidir, no próximo dia 5 de Fevereiro, pelas 17 horas, à Conferência dos Representantes dos Partidos.

Nesta reunião participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do Chega e do CDS-PP, e os deputados únicos do PCP, do IL, do PAN e do BE.

Prevê-se que em cima da mesa esteja o impacto que a crise política, aberta na sequência do pedido de demissão de Miguel Albuquerque, poderá vir a ter nos trabalhos parlamentares.



Na segunda-feira, Miguel Albuquerque oficializou a renúncia ao cargo junto do representante da República, mas Ireneu Barreto indicou que a demissão não teria efeitos imediatos, apesar de a ter aceitado, dando a entender que preferiria que ocorresse após a discussão do Orçamento Regional para 2024, que deverá ocorrer entre 06 e 09 de fevereiro.

Nesse período, está também previsto o debate das moções de censura ao executivo apresentadas pelo PS, o maior partido da oposição madeirense, e pelo Chega, forças que pedem a realização de eleições antecipadas.

A hesitação do representante da República face à demissão de Miguel Albuquerque levou o CDS-PP/Madeira - parceiro do PSD no Governo Regional - a exigir a sua exoneração imediata e a indigitação de um novo executivo, circunstância que invalida a discussão do Orçamento e das moções de censura.

A situação deverá ser clarificada hoje na reunião do Conselho Regional dos social-democratas.