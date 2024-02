Acidente antes da ponte do Porto Novo

Um acidente ocorrido pouco depois das 7h30, alguns metros antes da Ponte do Porto Novo, está a cortar o fluxo de trânsito rodoviário na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava.

Neste momento a fila estende-se por mais de 1 km, nas duas faixas e a própria Via Litoral já tomou conta da ocorrência, não havendo informação da necessidade de recurso a meios de socorro como os bombeiros, no caso os de Santa Cruz.

Refira-se que naquela zona o piso está molhado.

Também terá ocorrido algo mais complicado além de trânsito intenso no sentido oposto, mais precisamente no nó de Pestana Júnior, na entrada para a Via Rápida para quem vem do Campo da Barca/Pena. Segundo o Info Vias, trata-se de uma viatura avariada.

A fila também já se faz sentir noutras zonas e, neste momento, pode-se dizer que a manhã não se afigura nada fácil para quem está na estrada e cruza-se com estas situações.