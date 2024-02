O Serviço Regional de Proteção Civil recebeu, no dia 16 de Fevereiro de 2024, o Comandante da Zona Militar da Madeira, General Jorge Pedro, para apresentação de cumprimentos. A ocasião foi aproveitada para promover uma visita à sede das instalações e expostas as áreas de intervenção operacional desenvolvidas no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Socorro da Região Autónoma da Madeira.