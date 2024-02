Já há mais de 100 candidatos no recrutamento de novos entrevistadores da Estatística

O recrutamento de entrevistadores, no âmbito da recolha presencial do próximo Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICVR), cuja abertura de um procedimento a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) solicitou ao Instituto Nacional de Estatística (INE) já conta com mais de uma centena de candidatos.

Esta que é uma importante operação do qual resultam indicadores de pobreza e desigualdade, está recrutar candidatos desde o passado dia 15 de Fevereiro e termina no dia 3 de Março, contando ao dia de hoje 101 candidaturas entregues.

Esta é uma oportunidade única para os candidatos a entrevistadores, verem as suas competências certificadas pelo INE e poderem participar na recolha de informação dos inquéritos de âmbito nacional dirigidos às famílias da Região, seja no ICVR ou noutros em que tal seja necessário.

Recorde-se que apenas podem prestar serviços aqueles que tiverem avaliação positiva no processo de recrutamento.

As candidaturas deverão ser formalizadas através de recrutamento.ine.pt, sendo que será dada preferência a candidatos com disponibilidade para realização de entrevistas por telefone.

A seleção será feita por um técnico do INE, através de entrevistas de grupo presenciais, entre 11 e 15 de Março.

Saiba mais aqui.