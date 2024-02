DREM abre recrutamento para novos entrevistadores

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) solicitou ao Instituto Nacional de Estatística (INE) a abertura de um procedimento para recrutamento de entrevistadores no âmbito da recolha telefónica do próximo Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICVR), uma importante operação do qual resultam indicadores de pobreza e desigualdade.

A recolha de dados do ICVR será efectuada por entrevista presencial e telefónica, no período compreendido entre Abril e Junho de 2024.

De acordo com nota à imprensa, os candidatos deverão possuir pelo menos o 12.º ano de escolaridade, competências ao nível da microinformática, boa dicção e capacidade de comunicação. É pedida ainda disponibilidade média, em dias úteis, de 3 a 6 horas diárias, em blocos de 3 horas, variando entre as 9h30 e as 21h30. A disponibilidade de serviço de internet fixa próprio é outra das condições exigidas.

Como requisitos para contratação, será necessário para aqueles que forem selecionados a inscrição nas Finanças como trabalhador independente, não ter dívidas fiscais nem contributivas e não ser aposentado pela Caixa Geral de Aposentações ou reformado do Regime Geral da Segurança Social.

Para os interessados as candidaturas deverão ser formalizadas através de recrutamento.ine.pt, na referência ENTREVISTADORES – DREM. Já a selecção será feita por um técnico do INE, através de entrevistas de grupo presenciais, entre 11 e 15 de Março.