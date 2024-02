Cerca de 100 pessoas participam na Madeira na caminhada pela Ucrânia

Como forma mostrar união e gratidão, realiza-se neste momento uma caminhada pacífica organizada pela Associação da Ucrânia com Amor – em articulação com a Associação de Ucranianos em Portugal, que promove a acção em vários pontos do país.

A caminhada teve início em frente ao Teatro Municipal Baltazar, percorrendo depois a Placa Central, até à Sé.

Até ao momento, cerca de 100 pessoas participam na iniciativa com bandeiras da Ucrânia, da Madeira e de Portugal.

Um número que Katerina Leacock acredita que irá aumentar dada a adesão das pessoas a iniciativas do género.

Na caminhada estão presentes várias caras conhecidas, como Inês Sousa Real, porta-voz do PAN nacional, José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, entre outros.