Ex-emigrante promete ser candidato à liderança do PSD-M

Raul Gomes Perestrelo. 59 anos. Empresário. Natural de Machico. Militante número 17.443. Resumidamente este é o perfil daquele que continua a acreditar ser possível apresentar uma lista até à data limite [29 de Fevereiro e respectiva moção] do fecho das candidaturas à liderança do PSD-M.

Perestrelo já disse ter vontade em fazer frente ao actual presidente da Comissão Política social-democrata, ainda que reconheça que, neste momento, "tudo está a ser feito para não dar margem nem tempo para que alguém consiga apresentar uma lista".

Portanto o tempo corre... e ainda que mantenha esperança de alimentar esse desejo, se assim for, está encontrado o primeiro adversário de Albuquerque nas 'directas'.

E pode não ser o único. O DIÁRIO sabe que, a esta hora, existem duas figuras social-democratas que estão a ser desafiadas por militantes mais descontentes no sentido de se apresentar a votos.

Para já, Raúl Perestrelo, admitiu estar a trabalhar para dar o passo em frente e concretizar aquilo que prometera a 8 de Julho de 2023: "Serei candidato à liderança do PSD-M".

Palavras a menos de duas horas para o Conselho Regional do PSD, na qual servirá entre outros, aprovação dos regulamentos para a realização do Congresso. Raul Perestrelo usou a mesma frase que Miguel Albuquerque - "quase de certeza serei candidato" - que "quase de certeza irei comparecer à reunião desta tarde", embora saiba de antemão que não tem assento no órgão do partido.

"Sim, quase de certeza lá irei. Nem que seja para ver de fora o que se passa", prometeu deixando críticas a actual governação de Albuquerque: "Acho que não deveria candidatar-se. Perante aquilo que veio a público, não tem condições políticas", para as internas que decorrem a 21 de Março.