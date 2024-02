Comissão reuniu para dar parecer ao Plano Regional de Emergência em Proteção Civil

A Comissão Regional de Proteção Civil reuniu-se, hoje, com o intuito de emitir um parecer sobre o processo de revisão do Plano Regional de Emergência em Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira. Trata-se de um plano que estabelece as medidas a serem tomadas de forma a dar resposta à globalidade dos riscos que possam afectar a Região.

Este documento esteve em fase de consulta pública entre Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024 #permitindo que a comunidade madeirense e porto-santense pudesse endereçar os seus contributos com vista à eventual melhoria do documento em análise".

"Esta Comissão representa a estrutura de coordenação política de nível regional, com a missão de assistir o Presidente do Governo Regional e o Governo no exercício das suas competências em matéria de protecção civil. Compete-lhe no âmbito do PREPC RAM avaliar a situação, desencadear as acções previstas, possibilitar a mobilização rápida e eficiente das organizações e meios indispensáveis que permitam a conduta coordenada das acções a executar", refere nota à imprensa.