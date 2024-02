CDS-PP/Madeira analisa a anunciada separação do PSD/Madeira

Para análise da situação política regional, a Comissão Política Regional do CDS-PP/Madeira reúne-se neste final de tarde no Funchal, mais concretamente no Castanheiro Boutique Hotel.

O fim da coligação entre PSD e CDS, anunciado pelos social-democratas, será certamente assunto fulcral a ser debatido na reunião em que a situação política regional é o único ponto na ordem de trabalhos.

Está previsto que só ao princípio da noite (20 horas) o líder regional do CDS-PP, Rui Barreto, preste declarações à comunicação social.