Chega-Madeira reuniu com a ACIF

A candidatura do CHEGA-Madeira, encabeçada por Francisco Gomes, visitou hoje a ACIF, onde foi recebida pela direcção daquela instituição.

A iniciativa foi utilizada para o partido para analisar e discutir vários assuntos que considera serem pertinentes e que estão incluídos no âmbito de actividade da ACIF, tais como as condições de trabalho do comércio regional, a influência do sistema fiscal na competitividade das empresas, a aplicação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e os principais problemas que se colocam àqueles que querem inovar, trabalhar e investir na Região.

A carga fiscal que, neste momento, recai sobre as famílias e as empresas é um assunto que nos preocupa, pois o Governo socialista da República tem pautado a sua actuação pelo agravamento dos impostos, algo que não só compromete a qualidade de vida das famílias, mas também condiciona, de forma severa, a competitividade das empresas e a sua capacidade de gerar emprego, gerar riqueza e contribuir de forma sustentada para o crescimento e a dinamização da economia nacional Francisco Gomes, cabeça de lista do Chega-Madeira

Nesse sentido, o candidato do Chega assumiu o compromisso de lutar pela diminuição da carga fiscal, caso seja eleito nas eleições de 10 de Março. “A recuperação da economia nacional, o estímulo ao tecido empresarial e o apoio às famílias não pode ser dissociado da reforma do sistema fiscal. Por outras palavras, não podemos querer um país mais próspero e com maior qualidade de vida se não implementarmos uma reforma séria da fiscalidade, que resulte na diminuição significativa dos impostos. Os cidadãos comuns e as empresas não podem continuar a ser tratados como os financiadores dos vícios caros e dos despesismos do Estado", concluiu.